Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı Ali Başman, Gazimağusa’da Serbest Liman’da temaslarda bulundu, gümrük çalışanları ve liman işçileri ile görüştü.

Başman, ayrıca, Limanlar Dairesi Başkanlığı, Devlet Emlak Malzeme Dairesi ile Gelir-Vergi Dairesi’ni ziyaret etti.

Başman, ziyaretleri sırasında ekonomik vizyonunu da anlatma fırsatı buldu.

Kalıcı ekonomik gelişimin, yeni istihdam alanlarının siyasi istikrarla sağlanabileceğini vurgulayan Başman, “25 Milletvekili ile daha da güçleneceğiz. Güçlü, istikrara kavuşmuş siyasetimizi ana vatan Türkiye’nin desteği ile ekonomik kazanımlara dönüştüreceğiz” dedi.