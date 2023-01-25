Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Gazimağusa ve Güzelyurt’ta bugün elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

GAZİMAĞUSA’DA 8 SAATLİK KESİNTİ

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’nın Caesar Apartmanları ve Long Beach bölgesine orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında yapılacak.

GÜZELYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

KIB-TEK’ten yapılan bir diğer açıklamaya göre ise, Güzelyurt’ta bazı bölgelerde farklı saatlerde, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, 09.00-12.00 saatleri arasında Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorlarına; 12.00-14.00 saatleri arasında ise Gülkent Yurtları ve Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi ve Terminal Bölgesine elektrik verilemeyecek.