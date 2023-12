Bellapais Inner Wheel Kulübü tarafından cinayete kurban giden Ayça Önkol Alav için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemiz Cumartesi sabahı güne Ayça Önkol Alav’ın vahşi bir şekilde cinayete kurban gittiği haberi il e başladı.

Bu cinayet KKTC’de infial yaratmıştır. Bir kez daha bu acı olayla ülkemizdeki güvenlik sorunun artarak devam ettiğini görmekteyiz. Ülkemizde koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmadığı müddetçe de bu cinayetlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Kadına yönelik şiddetin her türlüsünün karşısındayız. Ayrıca devletin; yağmacılık eğilimi ile ülkemizde bulunan yabancıların şiddetine uğrayan vatandaşların can güvenliğini sağlaması için birtakım tedbirler alması gerekmektedir. Dünyanın en büyük uluslararası kadın sivil toplum kuruluşlarından Inner Wheel’in bir parçası konumundaki Bellapais Inner Wheel olarak her türlü şiddetin karşısında, kadınların mücadelesinin yanındayız. Olay faillerinin en erken zamanda polis tarafından yakalanarak ülkemize iade edilmelerini, yargı huzuruna çıkarılmasını diliyoruz. Ayça Önkol Alav’ın kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”