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Kimsenin yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polisin açıklamasına göre, Fadıl Alpun (E-78), yönetimindeki FV 342 plakalı salon araçla saat 14.00 sıralarında Kutlu Adalı Bulvarı'nda geri geri gittiği sırada, o esnada anayolda seyreden Yavuz Doğan (E-38) yönetimindeki SK 821 plakalı araçla çarpıştı. FV 342 plakalı araç cadde üzerinde faaliyet gösteren berber dükkanına girerek, duvara çarptıktan sonra durdu.

Güzelyurt'ta bir sürücü bugün dikkatsizce geri geri gittiği sırada önce başka bir araca çarp, daha sonra dükkana girmesi sonucunda meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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