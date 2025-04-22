Genel kurulda gündem dışı konuşma yapan CTP Milletvekili Devrim Barçın 2025 Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolünü eleştirdi, protokolün 2024 yılındaki ile aynı olduğunu belirterek bunun ‘sağlıksız’ olduğunu savundu.

Barçın’a cevap vermek üzere kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan mali iş birliği anlaşmalarının sağlıksız olduğu iddiaları külliyen yalandır. İki ülke arasında imzalanan protokoller ve uygulamaları sürekli olarak istişare halinde ve sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir. Sayın Barçın 2025 yılı anlaşmasının 2024 yılının bir kopyası olduğunu ve içerisinde birkaç değişiklik olduğunu iddia etmiştir. Sebebi şudur, bugüne kadar imzaladığımız yıllık protokoller 2024 yılı için uygulamaya giriş tarihi Temmuz 2024 ve uygulamanın sonlanma tarihi de Haziran sonu Temmuz başı 2025’tir. Tüm anlaşmalar da bu şekilde bir uygulama olmuştur. Bu anlaşmaların bir mali yıla uygun hale getirilmesinin uygun olacağını ki bu bizim talebimizdir ve bundan sonraki anlaşmaların bir yıldan daha uzun sürmesinin işlevsellik de kolaylık sağlayacağını Türkiye Cumhuriyeti’ndeki muhataplarımıza ifade ettik. Bu anlaşma Aralık 2025 yılına kadar olan bir anlaşma olacaktır.”

“Tarihi bir rakam”

“2025 yılı protokol programı 2024’ten artanla birlikte Aralık ayına kadar TC’den KKTC’ye tarihi bir miktar olan 21 milyar TL ile sonlandırılmıştır” diyen Berova, bunun 19 milyarının hibe şeklinde verileceğini kaydetti. BErova, devamla yapılacak olan projeleri sıraladı.