-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Berova, Şahali’nin komitenin maaş kesintisi amacıyla kurulduğu yönündeki değerlendirmesini reddederek, “Şahali’nin söylediği külliyen yalan” ifadelerini kullandı.

Kurulan komitenin amacının maaşlardan kesinti yapmak olmadığını vurgulayan Berova, hayat pahalılığı artışlarının üst gelir gruplarında yüzdesel olarak daha yüksek yansıması sonucu oluşan farkların değerlendirilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirtti. Toplumdan gelen tepkiler doğrultusunda bu dengesizliğin nasıl giderileceğinin ele alınması amacıyla komitenin oluşturulduğunu ifade etti.

Berova: Maaş artışlarında adaleti sağlamak için tüm seçeneklere açığız

Berova, maaşlardaki artışların farklı gelir gruplarında farklı tutarlarda yansıdığına dikkat çekerek, düşük gelirli bir çalışan ile yüksek gelirli bir çalışanın aynı ürünleri satın almasına rağmen farklı oranlarda etkilenmesinin kamuoyunda tartışma yarattığını söyledi. Bu durumun çözümü için komitenin devreye girdiğini kaydetti.

Komitenin çalışmalarında tüm seçeneklerin değerlendirildiğini belirten Berova, “Hayat pahalılığı artışı herkese eşit mi verilecek, üst gelir grubuna daha az, alt gelir grubuna daha fazla mı yansıtılacak, tüm önerilere açığız” dedi.

Yaklaşık bir aylık süreçte kamu maliyesine 400 milyon TL’lik bir yük oluştuğunu ifade eden Berova, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin de komite çalışmalarına katıldığını söyledi.

Berova, ortaya çıkacak önerilere hükümet olarak açık olduklarını belirterek, alınacak kararların uygulanması konusunda herhangi bir tereddüt yaşanmayacağını vurguladı.