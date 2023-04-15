EL-SEN in 17 gün boyunca yaptığı eylem nedeniyle ülkede tam bir kaos ve mağduriyet ortamı hakim oldu…

Sendika tarafından yapılan açıklamalara baktığınızda ise elle tutulur hiçbir taraf göremedik…

Eylem adı altında gösterilen bu sivil itaatsizlikte mağdur olan sadece vatandaş oldu…

Umdukları desteği halk tarafından görmeyen EL-SEN ise eylemin ve anarşinin dozunu giderek artırdı…

Sonuç ne mi oldu?

Sonuç olarak hükümet ve KIB-TEK yönetimi harekete geçti ve polis eşliğinde AKSA çalışanları Teknecik Elektrik Santrali’ne giderek jeneratörlerde gerekli bakım ve tamir çalışmalarını yaptı, çalışmayan jeneratörler çalıştırıldı, üretim 90 megavata yükseltildi…

Bölgelerdeki arızalar da gideriliyor…

…

Öncelikle hükümete ve KIB-TEK yönetimine teşekkür ediyorum…

AKSA çalışanları da Nuh nebiden kalma Teknecik’te ellerinden geleni yaptılar. Bir teşekkür de onlara…

Sayelerinde medeniyeti yeniden yaşar, şükreder olduk…

Dünya nerede biz neredeyiz…

…

Her ne kadar geç kalınmış bir hareket olsa da hem KIB-TEK yönetimi hem de hükümet eylemcilere karşı yeterince sabırlı davranarak huzur ortamını bozmamaya özen gösterdi bu süreçte…

“Sağduyu” vurgusu yapıldı defalarca…

Ama sabır da bir yere kadar…

Hükümet AKSA çalışanlarını Teknecik’e sokunca işin rengi değişiverdi birden bire…

EL-SEN Teknecik önünde yattı kalktı, baktı geri adım yok, baktı halk desteği de yok, eylemi askıya aldı…

“Hukuki” yollardan haklarını arayacaklarmış…

Diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket edeceklermiş…

…

Bu zamana kadar aklınız neredeydi diye sormazlar mı?

En başından beri bunun böyle olması gerektiğini söyledik, defalarca hem de…

Günün sonunda olaylar beğenmediğiniz noktaya gelince, baktınız iş de elde gidiyor, o zaman mı halk aklınıza geldi?

Tam 17 gün önce yola çıktığınız açıklamalarla bugün geldiğiniz noktadaki açıklamalara bir bakın derim…

Kendinizle çeliştiniz, kamuoyundaki güveninizi kaybettiniz…

Kimden akıl aldıysanız, o aldığınız akıl sizi rezil etti…

Bindirdiler sizi bir gemiye nerede indiniz belli değil…

Yazık…

…

Umuyorum ki yıllardır bir sorun halinde önümüze duran “Elektrik” konusu ile ilgili artık elle tutulur çözümler ortaya konar ve bu iş çözülür…

Kablo ile elektrik olmadan ne üretimde ne sanayide ne tarımda ne de turizmde istediğimiz noktaya gelemeyeceğiz…

Bu bir gerçek…

Başbakan Üstel göreve geldiği günden bu yana yaptığı icraatlar ile güven veren bir profil çiziyor…

Eğer kabinesindeki bazı isimler kendisine KAZIK atmazsa, elektrik sorununun kalıcı çözümü için de girişimleri başlatacağı inancındayım…

…

Toplumun kaosa, anarşist hareketlere ve kavgaya ihtiyacı yok…

Bu halk yeterince yorgun ve ekmeğinin derdine düşmüş durumda zaten…

Hükümet, muhalefet ve sivil toplum örgütleri “Ortak” paydada buluşarak bu ülkenin geleceği için çalışmalı…

Kimsenin kavgasını veya rant davasını çekecek durumda değiliz…