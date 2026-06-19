Karakuş Öz yazdı...

Bir eğitim yılı daha geride kaldı.

Kimi öğrenciler karnesini yüzünde büyük bir gülümsemeyle aldı, kimi biraz sessiz, biraz düşünceli… Ama her biri aynı gerçeği taşıyor: Bu yıl bitti ve şimdi yeni bir sayfa açılıyor.

Şunu en başta söylemek istiyorum ki, bir karne, bir çocuğun kim olduğunu anlatmaz. Sadece bir yıl boyunca derslerle kurduğu ilişkiyi gösterir. Hayatı, hayalleri, yetenekleri ve kalbi o kâğıda sığmaz.

Şimdi o kâğıdı bir kenara bırakma zamanı…

Çünkü artık zil ders için değil, hayat için çalıyor.

Sevgili öğrenciler,

Önünüzde kocaman bir yaz var. Bu yaz sadece dinlenme değil, aynı zamanda yeniden kendinizi keşfetme zamanı. Sabahları biraz daha geç uyanmanın, güneşin sıcaklığını hissetmenin, sokakta arkadaşlarla koşmanın, akşamüstü rüzgârını yüzünüzde hissetmenin zamanı…

Kitap okumak sadece ödev değildir. Bir hikâyenin içinde kaybolmak, başka hayatları tanımak, hayal gücünüzü büyütmek demektir. Bu tatilde bir kitap açın; ama bu kez not için değil, kendiniz için okuyun.

Bisiklet sürün, düşmeden kalkmayı öğrenin. Denize girin, suyun içinde özgürlüğü hissedin. Bir ağaca çıkın, dünyaya biraz yukarıdan bakın. Bazen hiçbir şey yapmadan sadece gökyüzünü izleyin. Çünkü insan, en çok durduğu anlarda büyür.

Unutmayın…

Başarı sadece sınavlarla ölçülmez. İyi bir arkadaş olmak, kalp kırmamak, merhametli olmak, hayal kurmak da birer başarıdır. Belki de en değerlileri onlardır.

Bu yaz tatili, eksikleri kapatma yarışı değil; kendinizi yeniden bulma yolculuğu olsun. Daha çok gülün, daha çok oyun oynayın, daha çok hayal kurun.

Ve en önemlisi…

Kendinizi asla bir karnenin içine sığdırmayın.

Çünkü siz, bir sayfadan çok daha fazlasısınız.

Herkese sağlıkla, neşeyle, huzurla dolu bir yaz tatili diliyorum.

ANNE, BABA VE TÜM BU SIFATAKİ VELİLERİMİZİ ÜZMÜYORUZ.

İYİ TATİLER ÇOCUKLAR…

İYİ TATİLER SAYIN ÖĞRETMENLERİMİZ…



KARAKUŞ