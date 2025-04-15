Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 7 Nisan- 13 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 21'i süratli araç kullanmak, 14'ü dikkatsiz sürüş yapmak, 13'ü kavşakta durmamak,12'si yakın takip ve 9'u da diğer etkenlerden meydana geldi. Kazaların 19'u Lefkoşa, 15'i Gazimağusa, 23'ü Girne, 5'i Güzelyurt ve 7'si İskele'de oldu. Kazalar sonucu toplam 3 milyon 685 bin 512 TL'lik hasar saptandı.

Ülke genelinde aynı tarihlerde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde toplam 11 bin 403 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 66 araç sürücüsü rapor edildi. Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (765), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (170), Tehlikeli Sürüş (29), Dikkatsiz Sürüş (44), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (214), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (12), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (55), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (64), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (65), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (175), Trafik Işıklarına Uymamak (92), Muayenesiz Araç Kullanmak (60), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (39), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (13), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (2), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (27), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (9), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (10) ve 391 diğer trafik suçlarından rapor edildi. Toplam 191 araç trafikten men edilmiş ve 12 sürücü ise tutuklanmıştır.”