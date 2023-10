Bu kadar ilacın sağdan soldan çıkması üzücü ve inşallah bu kadar, daha fazlası olmaz dediğimiz şu günlerde her sabah yenisi eklenerek devam ediyor. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da sahtecilik, bu kadar da insafsızlık olmaz ya. Bu kadar darbe yapılmaz bu halka . Bu kadar olmazsınız . Bu kadar olmamalısınız. Hey duyuyor musunuz sayın sağlık için yemin etmiş ama paranın esiri olup bu darbeyi gerçekleştiren SUÇLULAR . Yatacak yeriniz yok sizlerin.

Her gün, her yerden atılmış ilaçlar çıkıyor. Onlarca ilaç. Onlarca tedavi gereçleri. Onlarca insanın hakkı. Onlarca hasta çoçuklarımızın hayatları atılı bir halde tarlalardan, çöplerden, bahçelerden çıkıyor. Bu kadarı ne aklımıza gelirdi, ne beklenirdi nede düşünülürdü. Her gün bir yerlerden bu ilaçların çıkması, bizlerin aklına her türlü soruyu getiriyor.

Şahsen kendi başıma gelen olay. Bundan bir ay önce Annemin kullanmak zorunda olduğu, süre gelen tansiyon ilaçları bitti. Bu yaşlı insanlar bu ilaçlar ile hayatlarını dengeleyip ayakta duruyorlar. Neyse uzatmayalım bir eczane giriyorum aldığım cevap MALESEF YOK. Başka bir eczaneye giriyorum aldığım cevap ELİMİZDE KALMADI.

Daha başka bir eczaneye gidiyorum ÜZGÜNÜM o ilaç ELLİMİZDE YOK. Velhasıl böyle böyle sekiz (8) eczane dolaştım ve sonuç ilacı bulamadım. Deli gibi aradığımız, sağlık için elzem olan ilaçlar meğer narinceye bahçelerinde ve çöplerdeymiş. Tek kelime ile YAZIKLAR OLSUN!!!

Öte yandan hastanelerde tedavi gören, evde tedavisi süren onca çocuğumuzun girdiği düştüğü durum zinhar kabul edilir değildir. İşte burada bunları yapan İNSAN MI? Diye sormadan yapamıyor insan. İnsanlık bir yana sağlıkçı nasıl bunu yapabilir diye de kafayı yiyor durumundayız şu sıralar. Nasıl yapılabilir biri bize bunu söyleyebilir mi? Biri bizlere bu kadar insafsızca bir durumun kabul edilirliğini anlata bilir mi?

Şimdi tüm bu olayı gerçekleştiren ve olmasına yardım yataklık edenlere soruyoruz.

*Sizler nasıl varlıklarsınız ki bu kadar hayati bir durumu göz ardı edip insanlarımızın , çocuklarımızın , yaşlılarımızın ve de bizlerin sağlıkları ile oyun oynuyorsunuz?

*Sizler nasıl aç gözlü varlıklarısınız ki İNSAN hayatını hiçe sayarak böyle bir felakete imza atıyorsunuz?

*Kimsiniz sizler ki, sağlık için yeminler edip sırf para uğruna hepimizin sağlığı ile oynuyorsunuz?

*Yahu sizler nasıl akla ve vicdana sahipsiniz ki, insanların ellerinde , avuçlarında olanı ÇALIYORSUNUZ?

*Ey sağlıkçı diye geçinen para gözler bu kadar insanın hakkını nasıl gasp edebiliyorsunuz?

Bu yaşanan insanlık dışı olayın bizleri daha çok üzeceğine ve daha fazla olacağı , çıkacağı ne yazık ki belli. Bu ülkede emeği olan, yaşayan , gelecekte yaşayacak olan tüm halk için vede en önemlisi geleceğimiz olan ÇOCUKLARIMIZ için tertemiz ellere, dürüst insanlara, hayatımızı sağlığımız sorgusuz sualsiz emanet edeceğimiz insanlara ihtiyaç vardır. Bu olayın tehlike boyutunun hesapları yapılacaktır. Bu yapılanların İNSAN hayatını yok etmek ile eş değer olduğunu idrak edeceklerdir. Bu SKANDALIN üstünün örtülmeğeceğini vede peşinin bırakılmayacağını herkes bilecektir.

BİZDE BİR SÖZ VAR

“ADALET” TOPALDIR

GİDECEĞİ YERE GEÇ DE OLSA VARIR…