Bu yapılan bir İNSANLIK suçudur. Bile isteye insanların sağlıklıları ile oynamaktır. Her bölgeden torbalarca ilaç çıkıyor. Hastalar uzunca zamandır ilaca erişimde sorun yaşarken, tedaviler aksarken, belki de bu yüzden kayıplar yaşanmışken bunu hangi akıl alır, hangi vicdan kabul eder? Hele ki bunu insan sağlığını / hayatını korumaya yemin etmiş sağlıkçılar yaparsa…

Aylarca ilaç sıkıntısı var denildi. Yaşılar mağdur edildi. Hastalar tedavilerini yapamadı. Yatağa bağlı hastalar çaresiz bekledi. Adalet mi bu? Reva mı bu? Para uğruna insan’a yapılacak hak mı bu? Sağlık ile oyun oynamak ne demek ? İnsanların hayatlarını tehlikeye atmak ne demek? Tüm bunları esas yapanların, sadece bunu gerçekleştirenlerin nasıl insanlar olduğunu merak ediyoruz.

Akıl mantık bunu kabul edemiyor. Bir kaç doyumsuzun para uğruna bunu yaparak, hem sağlık bacağını karalama, hem güvensizlik oluşturma hemde onca hayat kurtaran doktorları çıkmaza sokması ülke için çok vahim bir durum. Bu kadar çürük elmanın içimizde olması ne acı. Sorgusuz, sualsiz, sessiz sessiz bu denli gözleri kararıp insan sağlığını tehlikeye atacak kadar insanlıktan uzak tatminsizler var aramızda.

Günlerdir halkın yaşadığı travmayı anlatmakla bitmez. Suçlu/ suçsuz bir yana o ilaçların o şekilde çöplerden çıkması DENETİMSİZLİĞİN, BAŞIBOŞLUĞUN en hakiki resmidir. İnsanların her şekilde haklarının yenilmesinin en büyük ispatıdır. Bu denli bir yolsuzluğun doğuracağı sonuçları anlamak bu kadar güç mü? Tedavilerin yarı m kalması. Ender zamanlarda kayıplara sebep olması. Hastanelerde hizmetin aksaması. Çoğu tedavilerin yarım kalması. Bunlar ve buna benzer her hayati olayın yarım kalacağını anlamaları bu kadar mı zordu. Ne içindi bu kadar adaletsizlik PARA için mi?

Yazıklar olsun!!!

Şu küçük ülkede yaşanmayan kalmadı. Şimdi sıra bilerek İNSAN hayatına kast da başladı. Yapan(lar) veya yapılmasına göz yumanlar , hepinizin insani duygulara sahip olmadığınıza şüphemiz kalmadı artık. Onca insanın hayatını tehlikeye atacak kadar TEHLİKELİ insanlarmışısınız. Bunu birileri mutlaka yapmıştır. O ilaçlar Vahi yolu ile çöplere atılmadı. İşte bunları yapanları, gerçek suçluları adaletin en tecelli gücü ile yargılanmalı. İnsan hayatı ile oynamak CİNAYET ile eş sayılıyor.

Bu gün yaşadıklarımız geçmişin rehavetinden kaynaklanıyor. Halkın yargıdan, sağlığa, eğitimden , kamuya gram güveni kalmadı. Herkes her şeye bu saatten sonra acaba mı? Diye bakacak. On kez düşünecek. Ekonomik krizin her gün farklı farklı şekilde vurduğu, eğitimin sekteye uğradığı, sağlığın SAĞLIKSIZ bir şekilde işlendiği ülkede yakında herkes kendi adaletini de kendi sağlamaya başlar. Denetimin var olması, güçlenmesi ve sistemin yaslara ve şartlara göre olması gerektiği şekilde artık olmalıdır.

Bundan daha büyük bir ispat bekleyemezsiniz sayın yetkililer. Bakınız rahat davranmanın, sadece kendi ceplerinizi ve geleceğinizi düşünmezin getirdiği sonuçlar nasıl oluyormuş. Yolsuzluklar, sahtecilik, hırsızlık boyut ve makam değiştirerek oluşmaya devam ediyor. Ne yazıktır ki insan hayatını sonlandıracak kadar da TEHLİKELİ olabiliyor. Halkın güvendiği bir sağlık mı kalmıştı. Artık o da muamma oldu.

İzin vermeyin…

Müsamaha göstermeyin…

Göz yumayın…

Görmedim, bimiyorum, duymadım demeyin…

DENETLEYİN… DENETLEYİN… DENETLEYİN.

Sayın yetkiler sağlık bir ülkenin bel kemiğinin bir bölümü oluşturuyor. O çatlarsa ayaklar çekmez. Savaş’ta düşmanın karşısında durabilir, savaşa bilir ve gelecek tehlikeyi bilebilirsiniz.

AMA…

ÜLKE KENDİ İÇİNDE ÇALINARAK, SÖMÜRÜLEREK, KULLANILARAK GİDECEĞİ YER ÇÖKÜŞ VE BATIŞ OLUR…