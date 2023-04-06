Bahar Sancar'ın köşe yazısı...

Pazartesi gününden bu yana bir kez daha elektrik krizi yaşanıyor ülkemizde…

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın meclisten geçmemesi adına EL-SEN tüm gücüyle saldırıyor…

Ancak bu saldırı sadece hükümete değil…

Hepimize…

600 küsür üyesi olan bir sendika çıkıp bütün memlekete AYAR veriyor…

…

Hepimiz karanlıkta oturuyoruz…

Hastalar çaresiz…

İş insanları çaresiz…

Esnaf çaresiz…

Pazartesi gününden bu yana işletmelerin ne kadar zararı oldu biliyor musunuz?

Ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya iken kasıtlı yapılan buy kesintiler ile ekonomiye bir darbe daha vuruldu EL-SEN tarafından…

Hastaların yaşadığı sıkıntıları ve ölüm korkusunu anlatmaya kelimelerim yetmiyor…

Çocuklarımız sınav döneminde mum ışığında ders çalışıyor…

EL-SEN ise şuan meclis önünde GÖBEK ATA ATA EYLEM YAPIYOR!

Bizim hükümette oturup tüm yaşananları izliyor…

…

EL-SEN açık ve aleni bir şekilde hepimize tehditler savuracak CÜRETİ kendinde bulabiliyor bu ülkede…

“Bu değişiklik yasalaşırsa, herhangi bir arıza durumunda ekiplerimiz sadece can ve mal güvenliğini korumak için arızayı emniyete alıp tamiri için hükûmet geri adım atana kadar müdahale etmeyecektir. Bu da çok ciddi kesintiler, karanlıklar demektir”

EL-SEN’in açıklamasında kullandığı sözler aynen bu şekilde…

…

SİZ KİMSİNİZ?

Siz kimsiniz ki bu halkı tehdit ediyorsunuz?

Yok mu bu ülkede polis? Yok mu bu ülkeyi yöneten devlet adamları?

Daha ne kadar izleyeceksiniz yaşanan bu rezilliği?

Bu hak aramak değil halkın hakkını gasp etmektir…

Bu anarşidir!

Bu yasal suçtur!

HÜKÜMETİ VE POLİSİ GÖREVE DAVET EDİYORUM!

Dünyanın herhangi başka bir yerinde aynı olaylar yaşansaydı neler olurdu sizce?

Fransa’da, Yunanistan’da, İngiltere’de, Amerika’da, Hollanda’da, Almanya’da ülkenin elektriği bir sendika tarafından kesilseydi neler olurdu?

Sizin gibi izlerler miydi?

…

Başka diyecek ne kaldı ki…