Konuk yazar Karakuş yazdı...

Gün boyu 8 saat, bazen 12 bazen de 20 saatte aşkın süre elektriksiz bırakmak ne demek ya. Yıllardır nasıl bir kangren yara bu ki bir türlü çaresi bulunmuyor. Günlerdir insanlar iş yapamıyor, günlerdir dolaplarda yemekler çöp oldu. Ateş pahası olan ürünleri zar zor alan vatandaş sizin şu bitmek bilmez planlarınız sayesinde , olanı da kaybediyor.

Hala çözülemeyen bir ELEKTİRK sorunu . Ne çare bulunmaz bir ülke ayıbı. Ne anlaşılması zor bir hesap. Biri çıkıyor ödenmeyen borçlar sayesinde kesinti oluyor diyor. Daha başka bir işgüzar çıkıp yakıt bitti bitiyor diyor. Birileri çıkıp sabotaj diyor. Allah aşkına nedir bu ELEKTİRK sorununuz. Neyin peşindesin yine?

Üretimler duruyor, hastalar kalıyor, yaşılar kıpırdayamıyor mükemmel eğitim yarıda kalıyor. Çamaşırlar hak getire. Gidip gelen ELEKTİRK saçmalığınız yüzünden bozulan ev araç gereçleri. Hiç mi düşünülmüyor bunlar. Yıllardır sorunu bitmez mi bir ülkenin . Yıllardır doğru bir yol izlenmez mi bir ülke de. Yıllardır halkı ezmekten her şekilde yıpratmaktan yorulmaz mı bir yönetim. Bravo ya valla bu istikrar savaşlarda görülmemiştir.

Vatandaş zamanında faturasını ödüyor. Her türlü vergisini yatırıyor. Ödeyemeyenler de sizlerin sayesinde ödeyemiyor. Ya ekmek alsın evine ya o çok pahalı etini, tavuğunu hellimini tüpünü yada bin bir türlü soygunculuk ibareleri olan ELEKTİRİK ve SU faturalarını yatırsın. Yediniz bitirdiniz halkı. Hırsızlar bile “BU BİR SOYGUNDUR “ diyor. Sizler bütün gün o makamlarınız da icaat üzerine icaat çıkartıyor sonra da kedinin fare ile oynadığı gibi bu halk ile oynuyorsunuz.

Tüm çocukların öğrencilerin sınav haftası. Gündüz çalışın gece boşverin mi diyorsunuz. Kasapların halini sordunuz mu? Herkesin sizlerin evlerinizde olan devlet hediyesi jeneratörleri yoktur. Hellimci ayrı ağlıyor , etci ayrı ağlıyor. Hastası olan nerede elektirk varsa oraya taşıyor. Hiç bir şekilde çözüm bulmayı bırakın daha çok nasıl sorun yaratırız hamleleriniz ile bitti yok oldu ülke. Hala istikrarlı bir şekilde halk için demekten de çekinmiyorlar.

Yeni havalimanının %98 i bitmiş. Hani şu milyon turiste geçiş yapacak hava limanı. Turist gelip senin kapkaranlık ülkende ne yapacak? Turist gelip senin 500 tl sattığın etini hellimini ne yapacak? “NE EYLEYİM KÖŞKÜ SARAYI İÇİNDE YARİM OLMAYINCA”. İşte sizin hesaplarınız da böyle. Hep bir halk için yaptık yapıyoruz edalarınız .



Kan davası gibi süre gelen ELEKTİRİK problemin var kalkmış bana 4.5 G diyorlar. Ülke karanlıklar içerisinde TELEFERİK diyor. Ne hayaller, ne bol keseden atmalar. Hangi ELEKTİRİK ile çalıştıracaksınız bu projelerinizi acaba. Dolapların içerisinde kıt kanaat her şeyinden fedakarlık ederek aç kalmamak için aldıkları yiyeceklerin çöpe gitmesi sizin boş ve rant hayallerinizden çok daha önemlidir sayın yöneticiler.

Bitmek bilmeyen şaibeli planlarınız altında ezilen ne yazık ki halktır. Artık yetişkinleri geçtik emekçiyi geçtik , çocukları da hastaları da yaşlıları da gözünüz görmez oldu. Onlarca insanın yaşadığı ekonomik krizden çıkamıyor olması, aldığı üç kuruşu da dönüp devlete geri ödemesi elektir, su , hele şu aydınlatma zımbırtısı, sözümüz ona temizlik ücretlerini günü gününde ödüyor ama gel gör ki bu bedellerin karşılığını da alamıyor.



Geleceğin aydınlık olacağı günleri söylüyorken sizlerin hanelerinin, ceplerinizin, yandaşlarınızın ve tabi ki kendi geleceğinizi aydınlatacağını bilemedik kusura bakamayın. Yıllarca gelenin alıp gittiğini , emekçi emekli çalışan ödedi durdu. Yıllarca bir sana beş bana açığınızı kapatmaktan taş taş üstüne konulmayan bu ülkenin vatandaşı o açıkları kapatmaktan yaşladı gitti ya… Eylem yapma, grev yapma , konuşma , yazma, hakkını arama yurt dışına çıkma diye diye yaptığınız dayatmalar sayesinde yönetmeye devam diyerek üç maymunu bile solda sıfır bıraktınız.

Gelecek nesillere SAPASAĞLAM bir KKTC bırakacaksınız umudunu da o genç taze beyinlere söylemeyin.

NEDEN Mİ?

HANİ ŞU DEVASA DIŞI YAPAY İÇİ ENKAZ BİNALAR GİBi ARTIK ÜLKENİN HALİ…



ÇOK SÖYLEYENE DEĞİL

YERİNDE VE HAKKINI VEREN

BİR YÖNETİME MUHTAÇ BU HALK ARTIK

KARAKUŞ