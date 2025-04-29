Zanlının suç ortaklarıyla birlikte çalıntı banka kartlarıyla kuzeyde 413 bin TL tutarında harcama yaptıklarını öğrenildi.

Zanlının Lefkoşa bölgesinde alışveriş yaptığı belirtildi. Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarılarak, hakkında 6 gün tutukluluk emri alınan zanlının, mahkemenin ardından Lefkoşa Adli Şubeye teslim edildiğini kaydedildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Biran Yıldır olayla ilgili bulguları aktardı.

Yıldır, 20 Ekim 2023 tarihinde Güney Kıbrıs'ta sakin G.N’nin (E-77) 23 Ekim 2023 tarihinde saat 08:00 raddelerinde yapmış olduğu şikâyette, yaklaşık 13 gün önce Güney Kıbrıs'ta ki ikametgahından kendisine ve eşine ait banka kartlarının çalındığını ve hesaplarında yaptığı kontrolde harcamaların Kuzey Kıbrıs’ta yapıldığının tespit edildiğini ve şikâyetçi olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis yapılan şikâyet üzerine yapılan tahkikat neticesinde mesele ile bağlantılı konu kartlardan KKTC' de harcama yapan kişilerin zanlı ile birlikte şu an aranmakta olan 2 kişinin daha olduğunun tespit edilerek aleyhlerine 1 Kasım 2023 tarihinde derdest emri temin edildiğini belirtti.

Polis memuru Biran Yıldır alınan tutuklama emri ışığında huzurda bulunan zanlının 25 Nisan 2025 tarihinde Lokmacı Kara Giriş Kapısından giriş yapmaya çalıştığı tespit edilerek tutuklandığını aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, meselenin Lefkoşa’da araştırıldığını, aranan şahıslar olduğunu belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.