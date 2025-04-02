Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok'un açıklaması şöyle:

"Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı olarak, bölge halkımızın uzun süredir dile getirdiği ve ne yazık ki hâlâ karşılık bulmayan bir sorunu bir kez daha gündeme getirmek zorundayım. Son günlerde, değerli sanatçımız Volkan Konak’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, sağlık hizmetlerine erişimin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu trajik olay, özellikle acil sağlık hizmetlerinin eksikliği konusunu yeniden düşündürmektedir.

Çatalköy-Esentepe bölgesi, adanın en fazla otel ve yatak kapasitesine sahip bölgelerinden biri olmasına rağmen, hâlâ tam teşekküllü bir sağlık ocağına sahip değildir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız, acil sağlık hizmetlerine erişimde büyük sıkıntılar çekmekte ve yaşamsal öneme sahip müdahaleler için zaman kaybetmektedir. Defalarca dile getirmemize rağmen bu konuda herhangi somut bir adım atılmamıştır.

Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, bölgenin polis karakolu ihtiyacı da göz ardı edilemez bir sorundur. Hem güvenlik hem de kamu düzeni açısından büyük bir gereklilik olan karakol eksikliği, halkımızın güvenliğini tehdit etmektedir.

Buradan Sağlık Bakanlığı’na ve ilgili tüm yetkililere soruyorum:

1-Tüm otellerin 24 saat hizmet verecek sağlık ekipleri var mıdır ?

2-Her otelin ambulansı var mıdır ?

3-Her otelin Defibrilatör (Şok cihazı) var mıdır ?

Bu soruların cevabını merak etmiyorum çünkü cevabın ne olduğunu biliyorum. İşte tam da bu yüzdendir ki bölgeye tam teşekküllü bir sağlık ocağı şarttır.

Bu, yalnızca bir ihtiyaç değil, kamu hizmeti açısından bir zorunluluktur. Halkımızın mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli adımların ivedilikle atılmasını talep ediyorum."