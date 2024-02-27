Polisin açıklaması şöyle:

26.02.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Sibelcan BAHÇACI (K-22) 339 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GB 233 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve bir markete ait taş duvara çarpıp takla attıktan sonra, yön levhasına da çarpıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Sibelcan BAHÇACI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.