Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Çavuş, TEKNOFEST KKTC’nin ülkede bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı teknoloji organizasyonlarından biri olarak tarihe geçeceğini belirtti.

Bu etkinliğin geleceği inşa edecek gençler için ilham ve fırsat platformu olacağını da kaydeden Çavuş, “Üretkenliği, merakı ve yenilikçiliği teşvik eden bu vizyoner ortam, bilimsel düşüncenin toplumumuzda kök salmasına güçlü bir katkı sağlayacak” dedi.

Tarım Bakanı Çavuş, halkın ve üreticilerin bu büyük bilim ve teknoloji şölenine katılmasını, bu heyecanın bir parçası olmasını da temenni etti.