Karakuş Öz yazdı...

Nasıl bu kadar göz kapalı, kulak tıkalı ve eller bağlı olabilir ki bir yönetimin. Ülkenin geldiği nokta ve gideceği yeri bu kadar umursamaz olabilir bir devlet.

Her gün istisnasız ülkede suç işleniyor. Her saat başı. Her yer suçlu ve suç işleme potansiyeli, olan insanlar ile dolu. Çok fazla insan , aşırı fazla insan. Kalabalık ne oldukları , kim oldukları belli olmayan onca insan ile dolu bir ülke. Makamlardan görmek her ne kadar zor olsa da , yollar sokaklar bu insanlar ile dolu hey sayın devlet büyükleri .

Biri kalkar annesinin babasının evinin önünde, 8 yaşında ki çocuğu yemiş alacak bahanesi ile kaçırır. Daha başkası, kalkar eve gelen misafir çocuğunu istismar ediyor. Başka biri eski kız arkadaşını darp ediyor. Öteki uyuşturucu çeker çeker sağa sola saldır. Pantolon indirir cadde ortasında tuvalet ihtiyacını görür. Alkollü alıp alıp banklarda sızarlar. Daha başkaları market soyar, ev açar.

Hiç mi görmüyorsunuz bunları ya. Hiç mi rahatsız olmuyorsunuz? Nasıl yönetmek ülkeye sahip çıkmak, korumak kollamak bu? Küçük küçük çocuklarımızın, geleceklerini maf eden bu kadar insanımsı varlıkları adaya sokmak neyin iş güzarlığı. Bu kadar uyuşturucunun adada ne işi var? Avuç içi kadar bu ülkede 2 kg uyuşturucu ne demek ya. Sokaklar tehlike dolu. Mahalle araları fuhuştan geçilmiyor.

Dilimizde tüy değil artık incir ağacı oldu DENETİMZİLİĞİN sonuçları bunlar. Adam 5 yıldır sahte pasaport ve kimlik ile adaya girmiş ve iş yapıyormuş. Filmlere hikayelere konu olacak bir ülke yarattınız. Herkes kendi haline. Yönetim lay lay lom. Ülkeye giren azılı katil mi? Mafya mensubu mu? Aranıyor mu? Hiç kimse bunu sormuyor , vur mührü al içeri. Zaten o mühürleri vura vura bitirdiniz ülkeyi. Rus mafyası sahte pasaport ile adada 5 yıldır yaşıyor ve üstüne iş de kurup çalışıyor. Hey yavrum hey. Tam cazibe ülkesi.



Şimdi sıra çocuklara geldi. Her gün küçük çocuklar istismar ediliyor. Erkek kız hiç fark etmez . O kadar manyak insanı adaya sokarsan köpekler kediler bile tehlikeye giriyor sadece çocuklar değil. Para uğruna bu kadar da ülkeyi satmak , huzursuz etmek, tehdit ve tehlikeye koymak hangi makama verildi. Her geçen gün yeni bir suç olayı ile karşılaşıyoruz. Yok işte tutulur bir yanı kalmıyor ülkede.

Ülkeye okul değil ceza evi yaptık. Yetmiyor çünkü artık. Dar kalıyor alanlar. Hiç kimsenin güvende değil. Alkollün ve uyuşturucunun yuvası olan bir ülke. Birileri zengin olsun diye, birilerinin de evlatlarının geleceği kararıyor. Ne istisrmacısı bitiyor, ne hırsızı, ne tecavüzcüsü. İnsanlar artık bahçelerinde süpürge dahi bırakamıyor. Tüp hırsızından çamaşır hırsızına kadar var adada.

Birileri de çıkıp ülkenin cazibe mekanı olduğunu söylüyor. Hayır ya alice harikalar diyarı artık. Her model, her karakter, her türlü cins bu ülkedr. Vur 30, 60 , 90 günlük mührü sal ülkenin içierisine , sonra da huzur asayiş bekle. Si devlet büyükleri ülkenin geldiği durumun zerre farkında bile değilsiniz. Suç işleyenin tutup içeri takmakla olmuyor. Denetimzilik bitmediği sürece bu tür suçlu ve suçlar da asla bitmeyecek.

Suçluluğu adeta teşvik eden çok rahat bir sistem içindeyiz. Yetersiz ceza, suçla mücadelede başarısz olmak. Her gün uyuşturucu operasyonu duyuyoruz, fakat ardından 2 gün sora kilo kilo çıkmaya devam ediyor. Suçla mücadelede etkin yasaların oluşturmak ve uygulamak tamamen devletin sorumluluğudur. Hiç rahatsızlık duyulmaması ve de önlem alınmaması da ayrı bir dert. Asıl dert başlardan başlıyor bu ülkede.

Kapısını kitlemeden yatan insanlar şimdi kamera ile yatıp kalkıyorlar. Aracının kapatmayan bu halk, şimdi gözünün önünden ayırmıyor. Okulların önünde mesken tutan torbacılar. Gecenin kör karanlığında yapılan fuhuş ve satışlar. Kafayı bulup trafikte can almalar. Tepesi atanın biraz da madde alanın gidip istediğini darp etmesi.

Bir ülkede bu kadar suçlu barındırılıyorsa. Bir yerlerde büyük oyunlar dönüyor demektir. Bir ülkeye bu kadar yabancı insan sokuluyorsa birilerinin cepleri tıka basa doluyor demektir. Bir ülkede yetersiz yargı ve sistemsizlik varsa o suçlu kadar da kurban vardır demektir.

OKULLAR YAPIN

HASTANELER YAPIN

YOLLAR YAPIN

PARKLAR YAPIN

Demeyi çok ister ve beklerdik ama anlaşılan bu ülke de belli aralıklarla sadece

CEZA EVLERİ yapılacaktır.



KARAKUŞ