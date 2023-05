Karakuş Öz yazdı...

Şimdi o kadar alınamayan elzem ihtiyaçlar varken dondurmayı da yemeği versin diyenler de var tabi ki. O zaman 5 adet soğana da 60 TL vermek, 4 adet hellime 250 TL vermek, 1 KG ete 500 TL vermek bazı kısımları yormuyorsa zaten varsın ÇOCUKLAR da dondurma yemesinler. Ne dersiniz?…

Bir dondurma alamamak belik de çocuğumuzun hayatında karşılaşmadığı bir durum olabilir. Dondurma ya bildiğiniz dondurma artık alınamayacak kadar pahalı oldu. Aslında olmadı olduruldu. Vurgun yapılmayan hiç bir gıda kalamdı. Uygulanan yanlış ekonomik politikalarının krizini ne yazık ki halk yaşıyor.

Gıda fiyatlarının, sağlık giderlerinin, enerji maliyetlerinin sürekli değişken bir şeklide artması artık insanların gelirlerinin çok fazla üstüne çıktığını görüyor ve hatta yaşıyoruz. Bir günü bir güne uymayan market fiyatları karşısında artık tane ile alımlar başlamış durumda. Gelir düzeyi düşük olan kesimin, gıda enerji hepsi bir yana artık sağlığı için de ilaçını karışlayamayacak bir duruma getirildi.

Eğitim bacağı sözümüz ona özel okulların servet değerindeki, yıllık harçları artık aileleri bezdirmiş ve soygunculuktan farkı kalmamıştır. Çocuk okutmaktan aciz bir halk var edildi. Eee ne de olsa eğitimsiz bir toplum daha kolay yönetilir. Sıkıldık artık bu gerçekleri gün kafa ve keyfi zamlardan. Sıkıldık artık bu şekilde hep bana hep bana politikalarından. Sıkıldık artık halkı düşünüyoruz söylemlerinden. Sıkıldık artık hayali planlarınızdan.

Ülke ekonomisini yabancılara göre endeksleyip kendini halkını fakirleşmeye mecbur bırakan bir yönetim ile karşı karşıya kalmak bir yana bunun içinde resmen yoğruluyor. Makamlardan söylenen sözlerin dışarıda ki yaşamla uzaktan yakından alakası olmadığını marketlerde , hastanelerde, okullarda , turizm şehirlerde , karanlık yollarda, çöplerin soklarada oluşundan, ve kalabalıklaşan nüfus ile birlikte gelen güven ve huzurun yok oluşundan görüyoruz.

Bitmek bilmeyen fuzuli yatırım açıklamaları. Gereksiz yaptırımlar. Fahiş vergi düzenlemeleri. Mesai saatleri ile oyunlarınız. Bitmek bilmeyen emirleri uygulama korkularınız. Emekçiye verilen çerez maaşlarının geri alma politikalarınızın bitmek bilmemesi. Kendi ceplerinizi daha başka nereleri peşkeş çekerek doldurma düşünceleriniz. Bunlar ve bunun gibi onca planlarınız sayesinde evet o yense de olur yenmese de olur değmez dondurmayı bile çocuklarına alamayacak duruma getirdiniz.



Hiç bir şeyin iyi güzel ve usullerine uygun olmadığını artık bütün ülke insanı görmüş durumda. Hiç bir şeklide iyileşmeye gidilmeyen, her geçen gün yaşamın ve hayatın zorlaştığı bir ülke var ettiniz. Dövizin üzerine yüklenerek aradan kaçmanız çözüm değildir. Çünkü 1 hafta ve ya 1 ay önce alınan gıdaların market depolarında güncel döviz ile değiştirmesi ayan beyan meydanda. Sağlık ilaçlarının sürekli etiket değiştirmesi, eğitimin kezza aynı şeklide olması . Tüm söylem ve vaatlerinizin halk için olmadığını açıklıyor.

Baştan ayağa her konuda denetimsizlik ve başıboşluk ile yönettiklerini sananlar ama öte yandan hiç bir şeklide yönetimin olmadığını gören bir de ülke halkı var. Bir ülkenin bel kemiği olan eğitim sağlık ve ekonominin asla düzğün bir şeklide halkın yararına olmadığı ne yazık ki her geçen biraz daha sert bir şeklide itraak ediyoruz. Gelecek sizlerin değil her şeyden önce yaşınız göz önüne alınacak olursa, fakat gelecek nesillere kupkuru, yabancılaşmış, doğup büyükleri ülkeyi terk etmeye zorlanmış ve gün çalıp gün yiyen sizlerin sayesinde yaratılmış bir memleket olarak kalacak ne yazık ki.

Gıdaya

Enerjiye

Eğitime

Sağlığa

Turizme

Yapılan darbe üstüne darbeye halk artık dayanacak durumda değil. Sizler darbelere alışkınsınız ama az kaldı artık çocuklarımızın geleceklerine darbe vurmanıza izin verilmeyecek…



KARAKUŞ