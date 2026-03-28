Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklaması şöyle:

Üç ayrı konuyla ilgili, mümkün olduğunca kısa üç açıklama:

1. Ramazan Bayramı münasebetiyle Larnaka'daki Hala Sultan Tekkesi'ne yapılması planlanan (ve daha önce pek çok kez gerçekleşen) toplu ziyaretin, geçerli görülmesi mümkün olmayan gerekçelerle, defalarca ertelenerek ve sınırlanarak engellenmesi kabul edilebilir değildir. BM yetkililerinin bilgisinde olan bu tutum, uluslararası toplumun her kademesinin de bilgisine getirilecektir.

2. "Kiracıköy-Eylence bağlantısı"na ilişkin olarak art arda yaptığımız öneriler reddedilmiş olmasına ve bu durum BM, AB yetkilileri ve görüşülen tüm büyükelçilerle açıkça paylaşılmasına (onların da bilgisinde olmasına) karşın, Kıbrıs Rum Liderliği'nce, medya aracılığıyla, sorunun çözülmemesinin müsebbibi olarak Kıbrıs Türk tarafının gösterilmeye çalışılması gerçekle bağdaşmamaktadır.

Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi, bizim geçiş noktaları ile ilgili, ekonomik, askeri veya siyasi hiçbir motivasyonumuz yoktur. Tek derdimiz, iki halka mensup insanların günlük yaşamlarının kolaylaşması, temasların ve güvenin artmasıdır. Bunun dışındaki motivasyonları görmezden gelmemiz de, kabul etmemiz de mümkün değildir!

3. Nisan'da liderler görüşmesi yapılması için Kıbrıs Rum Liderliği'nce tarafımıza bir talep iletildiği doğrudur ancak buna yanıt vermediğimiz doğru değildir. Müsteşarımız Sn. Mehmet Dana, görüşmenin formatı konusunda muhatabıyla temas halindedir.

Hep söylediğimiz gibi, bizim herhangi bir görüşme talebini reddetmemiz veya yanıtsız bırakmamız söz konusu değildir. Daha fazla ve daha sık görüşme talebi, göreve geldiğimiz günden beri hep bizler tarafından dile getirilmiştir. Bu arada, resmi format dışında sosyal görüşmelerin de faydalı olacağı tarafımızca gündeme getirilmiş olmasına karşın, Kıbrıs Rum Liderliği'nce, "bunun ancak resmi müzakereler başladıktan sonra mümkün olabileceği" gerekçesiyle reddedildiği de daha önce kamuoyunun bilgisine getirilmiştir.