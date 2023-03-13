Genel Kurul'un gündeminde; Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Hal Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Birleştirilmiş Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Toplantıda ayrıca, Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfına Ait Lapta Hudutları Dahilinde XI/14E1, Parsel No.296, 276 ve 523.9 Tapu Referanslı Takriben 20 Dönüm 1 Evlek Alanındaki Emlakin Kıyamgözüm Yatırım Şti. Ltd.'e 49 yıllığına kiralanabilmesi için Vakfın Mütevellisi Gönül Kazmacı'ya Yetki Verilmesine İlişkin Karar Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak.