Fakülte bünyesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında yılbaşı kutlaması, “EMU Pharmacy Graduation Poster Event” adlı mezuniyet poster etkinliği ve “Motivation: The Power Within” başlıklı seminer gerçekleştirildi.

2026’ya Merhaba Etkinliği

Fakülte binasında düzenlenen yılbaşı kutlamasında akademik ve idari personel bir araya gelerek 2026 yılına birlik ve dayanışma içinde merhaba dedi. Etkinlikte konuşma gerçekleştiren DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, geride kalan yılın eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri açısından verimli geçtiğini belirterek yeni yılda da bilimsel üretkenliğin ve uluslararası iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni etti. Kutlama, yeni yıl dileklerinin paylaşılması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

Mezuniyet Posterleri Sunuldu

Akademik etkinlikler çerçevesinde düzenlenen “EMU Pharmacy Graduation Poster Event”te ise mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin akademik çalışmaları poster sunumlarıyla sergilendi. Prof. Dr. Gülcan’ın yanı sıra Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Mehmet İlktaç ve Yrd. Doç. Dr. Jale Yüzügülen’in de katıldığı etkinlikte öğrencilerin hazırladığı posterler, fakültenin akademik kadrosu tarafından bilimsel içerik ve sunum tekniği açısından değerlendirildi. Etkinlik, öğrencilerin araştırma ve sunum becerilerini geliştirmelerine önemli katkı sağladı.

Motivasyonun Önemine Dikkat Çekildi

Fakültede ayrıca, Dr. Jülide Erdal Üngör’ün konuşmacı olarak yer aldığı “Motivation: The Power Within” başlıklı seminer düzenlendi. Söz konusu seminerde, motivasyonun bireysel gelişim ve mesleki başarı üzerindeki etkileri ele alınarak katılımcıların içsel güç ve farkındalık kavramlarına dair perspektif kazanmaları hedeflendi. Soru-cevap bölümüyle interaktif bir yapıda tamamlanan seminer, öğrenciler ve akademisyenler tarafından ilgiyle takip edildi.

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan yaptığı açıklamada, fakültenin güçlü akademik kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla öğrencilerin bilimsel, kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen etkinlikler düzenlemeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.