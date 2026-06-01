-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Amcaoğlu, hükümetin görevinin seçimlerde aldığı vekaleti doğru şekilde kullanmak olduğunu belirterek, siyasette hamaset üzerinden açıklama yapılmasının yeni bir üslup haline geldiğini savundu.

KKTC’deki fiyatların Güney Kıbrıs’a göre daha pahalı olduğu yönündeki eleştirileri reddeden Amcaoğlu, bakanlık tarafından ve Sanayi Odası tarafından yapılan araştırmalarda KKTC’nin birçok üründe güneyden daha ucuz olduğunun ortaya konduğunu söyledi.

Amcaoğlu, karşılaştırmalı rakamları paylaşabileceklerini belirterek, “66 ürünün 54’ünün, yani yüzde 84.82’sinin KKTC’de daha ucuz olduğu tespit edildi” dedi.

Sebze ve meyvede de KKTC’nin daha ucuz olduğunu savunan Amcaoğlu, “Gidin bakın, araştırın” ifadelerini kullandı.

Çocuk ürünlerine de değinen Amcaoğlu, çocuk bezinin KKTC’de yüzde 20, su ve kolanın yüzde 36, paketli ürünlerin ise yüzde 23 daha ucuz olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, muhalefeti insanları yanlış yönlendirmekle suçlayarak, “Neden kendi ülkenizin sanayicisine yanıt vermiyorsunuz, neden insanınızı yanlış yönlendirerek güneye gönderiyorsunuz anlamak mümkün değil” dedi.