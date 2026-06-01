-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Konuşmasında hükümeti sert sözlerle eleştiren İncirli, ülkenin kimliğini, kültürünü ve toplumsal yapısını kaybetme sürecine girdiğini savundu. UBP-DP-YDP hükümeti döneminde yaşanan kayıpların arttığını öne süren İncirli, tüm sorunların kötü yönetimle bağlantılı olduğunu söyledi.

“Bu ülke sizin yönetiminizde sesini, rengini, kimliğini kaybediyor” diyen İncirli, özellikle gençlerin ülkeden uzaklaştığını ve imkânı olan vatandaşların yurt dışına gitmeyi tercih ettiğini ifade etti. Geçmişte ülkenin insanlarına “anne şefkatiyle yaklaşan bir memleket” olduğunu söyleyen İncirli, bugün ise insanların ne ülkede kalmak ne de geri dönmek istediğini savundu.

Hükümetin halktan koptuğunu ileri süren İncirli, yöneticilerin vatandaşlarla arasında mesafe oluştuğunu dile getirdi. “Kalabalıklarla gidiyor, kalabalıklarla dönüyorsunuz. İnsanları dinlediğiniz yok” ifadelerini kullanan İncirli, halkın mutsuz olduğunu ve ülkeye olan güvenini kaybettiğini söyledi.

İncirli, hükümetin seçim tarihi açıklamamasını da eleştirerek, mevcut düzenin devam etmesini istediklerini savundu. “Bir çark kurdunuz, işleriniz yürüyor diye seçim tarihi vermiyorsunuz” diyen İncirli, toplumun büyük bir sıkışmışlık hissi yaşadığını ifade etti.

Ekonomik sorunlara da değinen İncirli, vatandaşların alışveriş için güneye yöneldiğini, esnafın ise uzun tatil dönemlerini beklediğini belirtti. Hükümetin bu konuda herhangi bir önlem almadığını savunan İncirli, bazı bakanların “Güneye geçiyorlarsa paraları var” şeklindeki açıklamalarını da eleştirdi.

Hükümetin sorunların sorumluluğunu pandemi, savaşlar ve dış gelişmelere yüklediğini ileri süren İncirli, “Hiçbir şey yapmamış olmanıza kılıf uyduruyorsunuz” dedi. İnsanların umut ve inançlarının bilinçli şekilde zayıflatıldığını iddia eden İncirli, toplumda ciddi bir umutsuzluk ve gelecek kaygısı oluştuğunu kaydetti.

“Bu ülke çocuklar için güvenli olmaktan çıktı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında çocuklara yönelik ihmâl ve istismar vakalarına da dikkat çekti.

“Bu ülke çocuklar için güvenli olmaktan çıktı” diyen İncirli, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına ilişkin verilerin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

2018-2023 yılları arasında cinsel istismara uğrayan çocuk sayısının 115 olduğunu söyleyen İncirli, sonraki yıllara ait verilere ulaşamadıklarını belirtti. Hükümete çağrıda bulunan İncirli, “Rakamları paylaşın, sorunlarla yüzleşelim ve çözüm bulalım” dedi.

Ülkede çocuk yaşta annelerin bulunduğunu da ifade eden İncirli, 18 yaşını doldurmadan doğum yapan çocukların sayısının 2022 yılında 34, 2023 yılında ise 64 olduğunu kaydetti. Sonraki döneme ilişkin verilere ulaşamadıklarını söyleyen İncirli, çocukların korunmasına yönelik daha etkin politikalar üretilmesi gerektiğini vurguladı.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde çocukların yaşadığı sorunların gündeme alınmasının büyük önem taşıdığını belirten İncirli, ilgili tüm verilerin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

“Hesap günü yaklaşıyor”

Sözlerinin sonunda ülkenin arınmaya ihtiyacı olduğuna dikkat çeken İncirli ‘hesap günü yaklaşıyor, hesap günü yakındır’ ifadelerini kullandı.