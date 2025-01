Linnaeus Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürmekte olan Doç. Dr. Paulsson, DAÜ’lü öğrenciler ile bir araya gelerek “Electronics at the Atomic and Molecular Scale” (Elektronik Sistemlerde Atomik ve Moleküler Ölçek) konulu seminer gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Paulsson, sunumunda nanoteknoloji ve kuantum fiziğinin çip üretimindeki hayati önemi üzerinde durarak, nanoyapılarda elektron taşınımının teorik modelleri ve moleküler elektronik alanındaki çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Nano ölçekteki elektriksel iletkenlik üzerine yaptığı araştırmaların ileri teknoloji uygulamalarına sağladığı katkılardan örnekler içeren Doç. Dr. Paulsson’un sunumu, hem akademik çevrelerden hem de konuyla ilgilenenlerden büyük ilgi gördü.

Seminere DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, DAÜ’nün dünyaca ünlü profesörü Prof. Dr. Mustafa Halilsoy, Fizik Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyedhabibollah Mazharimousavi, Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gazi, Fizik ve Kimya Bölümü öğretim üyeleri, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Söz konusu seminer DAÜ’nün bilime olan katkılarının bir örneği olarak hem katılımcılara yeni perspektifler kazandırdı hem de bilimsel iletişim için önemli bir platform sağladı. Seminer sonunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç adına DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. Sakallı tarafından Doç. Dr. Paulsson’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Doç. Dr. Magnus Paulsson Kimdir?

Doç. Dr. Magnus Paulsson, İsveç’teki Linnaeus Üniversitesi’nde teorik fizik alanında uzmanlaşmış bir akademisyendir. Nanoyapılarda elektron taşınımının teorik tanımı, moleküler elektronik ve nano ölçekte elektriksel iletkenlik konularında önemli katkılar sunmuştur. Akademik kariyeri boyunca Physical Review B ve Nano Letters gibi saygın dergilerde çok sayıda makale yayımlamış, bu çalışmalar 6.000’den fazla atıf almıştır. Doç. Dr. Paulsson, Mekanik, Hesaplamalı Fizik I & II ve Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi gibi dersler vermekte ve Yoğun Madde Fiziği araştırma grubunun aktif bir üyesi olarak bilim dünyasına katkı sağlamaktadır.