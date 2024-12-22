DAÜ’den verilen bilgiye göre, Sosyal Sorumluluk için Pazarlama İletişimi dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman danışmanlığında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Aysel Lidya Arkol, Mehmet Kamiler, Ayşenaz Bahşi ve Banu Karagöz, Gazimağusa Maarif Anaokulu’nda “Küçük Kalpler Büyük Hayaller” temalı oyuncak bağışı etkinliği yaptı.

Etkinliğe DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Dinçyürek, İyilik Gönüllüleri Lefkoşa Koordinatörü Fadime Aydın, İyilik Gönüllüleri Sorumlusu Hanife İşkey ve İyilik Gönüllüleri Mağusa-İskele Sorumlusu Özlem Kadirağa katıldı.

İyilik Gönüllüleri Mağusa-İskele Sorumlusu Özlem Kadirağa, İyilik Gönüllüleri olarak Gazimağusa Maarif Anaokulu için yapılan etkinliğe katılmaktan ve destek olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, bu tarz etkinliklere katılmaya ve destek vermeye her zaman hazır olduklarının altını çizdi.

Gazimağusa Maarif Anaokulu Okul Müdürü Akış Yeşilada Vaiz, ilk defa bir öğrenci grubunun proje kapsamında vakıfla iş birliği oluşturarak sosyal sorumluluk projesi yaptığını vurguladı.

Vaiz, böylesine anlamlı bir günde etkinlik için kendi okullarını seçtiklerinden dolayı proje grubuna teşekkür etti ve etkinlik sonunda DAÜ öğrencilerine teşekkür belgesi takdim etti.

Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek ve onları gerçek hayat projelerinde yer alarak topluma katkı sağlamaya teşvik etmenin bu tür projelerin temel amacı olduğunu ifade etti.