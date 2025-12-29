Almanya’daki Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main’de doktora çalışmalarını tamamlayan Dr. Süzen, gerçekleştirdiği seminerde zero-player lattice games kavramının temel fizik modelleriyle ilişkisini, Ising-Conway Entropy Game (ICEg) yaklaşımını, entropi üretiminin kafes yapıları üzerinde nasıl ortaya çıktığını ve derin öğrenme mimarilerinde “Gibbs randomness-compression proposition” olarak bilinen kendi yeni önerisini detaylı örneklerle açıkladı.

Sunumda, ICEg modelinin zamana bağlı difüzyon davranışları, Metropolis ve Glauber dinamiklerinin farklı sıcaklık rejimlerinde oluşturduğu entropi evrimi ve modern makine öğrenimi algoritmalarındaki sıkıştırma-rastlantısallık ilişkisi üzerine hazırlanan grafikler büyük ilgi gördü.

DAÜ Fizik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, özellikle 2024 Nobel Fizik Ödülü ile öne çıkan sinir ağı modellerinin fizik temelli açıklamalarının konuşmada yer bulmasını bilimsel açıdan son derece değerli buldu. Katılımcılar, Dr. Süzen’in hem fiziksel sistemler hem de modern hesaplamalı yöntemler arasında kurduğu köprülerin yeni araştırma alanları doğurabileceğini belirtti. Etkinlik sonunda Dr. Süzen’e teşekkür plaketi takdim edilirken, Fizik Bölümü öğretim üyeleri Dr. Süzen’in uluslararası bilim dünyasına bir DAÜ mezunu olarak yaptığı katkılardan dolayı gurur duyduklarını ifade etti. DAÜ Fizik Bölümü, bilimsel etkileşimi artıran bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini bildirdi.