Polisten yapılan açıklamaya göre, Gönyeli’de, 29 Kasım’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından B.D’nin (E-38) evinde arama yapıldı. Aramalarda söz konusu şahsın tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu şahıs, tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, “Narkotik Dedektör Köpeği Koko” ile birlikte B.D’nin evinde yeniden arama yapıldı.

Aramada, şahsın tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 19 adet hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi de bulundu.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.