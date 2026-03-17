Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle, 17 Mart 2026 Salı günü 09.00 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında Girne’de çok geniş bir alanı kapsayan elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden; Girne Polis Müdürlüğü ve civarı, Ciklos mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy’ün güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi su pompaları, Beylerbeyi dağ kısmı, Begonvil Evleri, Sercem Villaları ve Ozanköy Mezarlık bölgesi, Girne Barış Parkı civarı, Soli ve Artsan siteleri, 19 Mayıs Koleji ve civarı, KTBK Kolordu Komutanlığı, Semih Sancar Caddesi’nin bir kısmı, Patelena Sitesi ve civarı, Doğanköy çemberi ve merkezi, Bedreddin Demirel Caddesi, Ecevit Caddesi, Girne Belediyesi binası, Girne Sosyal Hizmetler ve İhtiyat Sandığı hizmet binaları, Mahkemeler ve Girne Akçiçek Hastanesi bölgesi, Amfi Tiyatro, Karakız bölgesi ve Güven lojmanları, İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve çevresi, Girne çarşı ve marina bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkezi, Turizm Parkı, Rocks Hotel civarı, liman bölgesi, Dome Hotel ve civarı, Savoy Hotel, arıtma tesisi, Türk Ocağı Spor Kulübü bölgesi, Yalı bölgesi, Yukarı Girne’nin bir kısmı, Aslanlı Villa civarı, Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Restaurant çevresi, King Bowling ve civarı, GAÜ kız yurdu ve çevresi, Zeytinlik köyü doğusu, Güyap Evleri, Girne çevre yolu dağ kısmı, Mete Adanır Caddesi, 20 Temmuz Stadyumu’nun kuzeyi, Şehitler Caddesi, Patara Sitesi ve civarı, Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı, Karaoğlanoğlu bölgesi ve telefon santrali, Starlux Sinema, Topset Hotel, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, sivil havacılık ve radar askeri tesisleri, Edremit’in batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ erkek yurdu, Edremit köy içi, Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit çemberi ve batısı, Akpınar Pastanesi civarı, Naci Talat Caddesi’nin bir kısmı, 19 Mayıs Caddesi, eski Astro Market bölgesi, tenis kortları, Kaşkar bölgesi, Les Ambassadeurs Hotel ve civarı, Jasmine Court Hotel ve civarı, Ağır Bakım Taburu ve Oğuz Veli Ortaokulu, eski Karaoğlanoğlu Lemar ve civarı, sanayi bölgesi, Girne Asker Hastanesi, Zeytinlik Sosyal Konutları, avcılık atıcılık tesisleri, GAÜ Freedom yurtları civarı, Ship Hotel ve civarı, Karaoğlanoğlu Caddesi’nin bir kısmı, Design 74 ve civarı ile Yılanadası ve çevresi etkilenecek.

Yetkililer, çalışmaların seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha erken veya daha geç verilebileceğini belirterek, şebekede her an enerji varmış gibi dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması istendi.