Demirhan-Balıkesir dört yol kavşağı ve kavşak üzerinde bulunan trafik ışıkları yarın (08.04.2025) saat 13.00’te Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, yüklenici firma Elnaz Trading Ltd. Direktörü Hasan Paralik’in katılımıyla devreye girecek.

Kavşak üzerinde, araç geçişleri için kurulan akıllı sinyalizasyon sisteminin yanı sıra yaya geçişleri için de bas-geç sistemli trafik ışığı bulunuyor.

Araç yoğunluğunu baz alan akıllı kavşak sistemi, kavşaklara bağlı yönlerden görüntü tabanlı olarak toplanacak yoğunluk, işgaliye ve araç sayım verileri gibi anlık yoğunluk verileri ışığında yönetilebilecek.

Bu sistemle, sabit süreli kavşak yönetimi sona erecek ve anlık olarak yoğunluk bazlı kavşak yönetimi sağlanacak. Bu sayede araç yoğunluğunun göreceli yüksek olduğu yönlere verilen yeşil süresi uzayacak ve kavşak kapasite kullanımı yükselecek. Kavşağa uzaktan erişimin de sağlanacağı sistemle, kavşak gözlemlenebilecek, arıza alarm takibi yapılabilecek.