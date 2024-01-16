Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, toplantıda, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3-6 Ocak tarihleri arasında görülen İsias Otel Davası ilk duruşmasının değerlendirilmesi yapılarak bundan sonra atılacak adımlar tartışıldı.

Ayrıca Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy ve KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı dava sürecinin koordinasyonu ve davayı takip eden avukatların çalışmaları hakkında komiteyi bilgilendirdi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, özellikle otelin nasıl ve hangi sebeple yıkıldığının netleşmesi amacıyla dava dosyasını bir bilirkişi heyetine tevdi edecek ve bilirkişi raporu en geç bir sonraki duruşma tarihi olan 26 Nisan tarihine dek hazırlanarak mahkemeye sunulacak.

Komite, Başbakanlık ile istişare içinde müşteki (davaya katılan) avukatlarıyla görüşerek davanın takibini yapmaya devam edecek.

Toplantıya Komite Başkan yardımcısı CTP Milletvekili Ongun Talat, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve YDP Milletvekili Talip Atalay da katıldı.

Toplantıya Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Başbakanlık Danışmanı Özdemir Tokel ve Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın yanı sıra Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğinden Pervin Aksoy, Murat Aktuğralı ve Esra Özberkman katıldı.