Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

5 Aralık 2023 tarihinde yazılım güncellemesi ve kapasite artırımı çalışması yapılacaktır. Yapılacak bu çalışmadan dolayı saat 00:00 ile 02:00 saatleri arasında internet ve kiralık devre hizmetlerinde kısa süreli kesintiler meydana gelecektir. Bu kesintilerden Taşkınköy, Tuzla, Beyarmudu, Gemikonağı, Geçitkale, Salamis (YeniBoğaziçi) ve YeniErenköy bölgeleri etkilenecekdir. Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.