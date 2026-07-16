KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Kongo Demokratik Cumhuriyeti uyruklu J.B., yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Baruhan Ünalan mahkemede verdiği ifadede, zanlının 12 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 sıralarında Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde Ali Boy mevkiinde gerçekleştirilen trafik kontrolü sırasında durdurulduğunu söyledi.

Polis, araç sürücüsü olan zanlının pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde, 25 Nisan 2023 tarihinden itibaren toplam 1174 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

Tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirten polis, sınır dışı işlemleri için gerekli yazışmaların yapıldığını, ayrıca zanlının ülkede başka bir suça karışıp karışmadığının da araştırılacağını ifade ederek ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın selameti açısından zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.