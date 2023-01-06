Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), İskele Long Beach bölgesinde ve Güzelyurt bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, İskele Long Beach bölgesinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan bir diğer açıklama göre ise, Güzelyurt’ta alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 11.30 saatleri arasında; Fevzi Çakmak Caddesi, 20 Temmuz Sokak, Marmara Sokak ve Çaldıran Sokak bölgelerine elektrik verilemeyeceği açıklandı.