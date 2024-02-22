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Demirhan'da yaya geçidinde bugün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran araca arkadan gelen tır çarptı.

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre, saat 17.00 raddelerinde Gazimağusa - Lefkoşa ana yolunda  Demirhan'da, radar önünde batı istikametine doğru seyreden Şahin Demir (E-27) yönetimindeki NB 184 plakalı tır araç,  sürücüsünün dikkatsizliği sonucu, önünde aynı istikamette ilerleyen araçların o esnada yaya geçidini kullanan bir şahsa yol vermek için yavaşlayan trafiği fark etmeyip Turgut Bayram (E-42) yönetimindeki JS 894 plakalı jeep aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan NB 184 plakalı tır araç, önünde aynı istikamete doğru seyreden İslim Kolukissa (K-6I) yönetimindeki MN 170 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.