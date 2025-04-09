Bakanlık Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu Tüzüğün, dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandığı ve aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Tüzük ve genelgenin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde kamuoyunun erişimine sunulduğu, ilgili öğretmen sendikalarıyla paylaşıldığı ve Bakanlığa bağlı okullara gönderildiği ifade edildi.

KKTC sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm devlet ve özel lise düzeyindeki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri kapsayan genelgede, lise öğrenim kademesinde öğrencilerin inancı gereği tercih ettikleri kıyafet unsurlarını okul ortamında, kamu düzeni ve eğitim tarafsızlığı ilkesine zarar vermeksizin kullanabilmelerine yönelik usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre genelgede, kıyafet unsurlarının, öğrencinin yüzünü, kimliğini veya iletişim yeteneğini engellemeyecek biçimde sade bir şekilde kullanılması gerektiği belirtilirken, eğitim ortamında yüzü tamamen kapatan kıyafetlerin (peçe, burka, nikab) kullanımı yasaklandı.