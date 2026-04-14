Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı'nın açıklaması şöyle:

"SAĞLIKTA GREV ETİK Mİ?

Daha önce belirtiğim gibi Sağlıkta grev hele hele acilin de dahil olduğu bir grev tıp camiası içinde de hep tartışmalı olmuştur. Son grevin tartışmaları da ayyuka çıkmıştır. Peki bu şekilde grev yapmak ne kadar etiktir?

Öncelikle şunu belirtmeliyim; Hasta ve hekimin birbirini “Ret etme” hakkı vardır. Güvensizlik ve başka ne sebep olursa olsun bu hak hasta için koşulsuz vardır. Hasta hekimini “ret ettiği” anda çekilir ve aralarındaki ilişki biter

Hekimin “Ret hakkı” ise şarta bağlıdır. Hekim sebep ne olursa olsun ancak hastasını bir başka hekime devrettikten sonra hekimlikten çekilebilir. Bunu yapmazsa etik dışı bir davranış içindedir demektir.

Bu anlattıklarımın ışığında gelelim greve…

Bir kere grev çalışanın hakkını araması için kendisine Anayasa tarafından verilen bir haktır. Hekimler de bu hakkı kullanmaktan ayrı tutulamazlar. Diğer yandan hekimleri yasalar kadar etik kurallarda bağlar.

Hekimlerin mensup oldukları örgütlerde bu kuralları çok iyi bilir. Bu nedenledir ki alternatifsiz olduklarından yıllarca grevlerine “Acil Servisleri” dahil etmemişlerdir. Çünkü o zamanlar alternatifsizdiler ve bunu yapmaları ETİK dışıydı. Ancak şimdi yani yaşadığımız zamanda acil hastanın gideceği hastaneler vardır. Şimdi burada “Ama onlar ücretli” diye itiraz edebilirsiniz. Evet ama sendika artık alternatifi olduğunu bilmektedir. Ücretli özel hastane acilleri ise kapılarına gelen hastayı bu Etik kural gereği ret edememektedirler. (Etmemeleri gerekir)

Vatandaşın Sağlığından sorumlu olan ise yine Anayasa gereği, Devlet ve onun sorumlu kıldığı Sağlık Bakanlığıdır. Sendika Greve gideceğini ve şeklini en az 24 saat evvelden bildirdiğine göre tedbir almak, özel hastanelerin en azından acil hastaları kabul etmesini sağlamak, Sağlık Bakanlığının görevidir.

Şimdi hükümet ve Sağlık Bakanlığı “Grev yasağı koyduk” gerekeni yaptık diyebilir. Ne var ki bu yasağın delindiğini hepimiz yaşayarak gördük. Üstelik sendika bu tavrı aleni duyurarak yapmış , yani “Ret hakkını” bir kez daha duyurmuştur. Bu durumda Sağlık bakanlığının tedbirlerini alıp Özel hastanelerle anlaşıp acil vakaları kabul etmeleri sağlanmalıdır. Bunu meclis için yapmış , özel bir hastanenin sağlık ekibinin ve ambulansının Meclis avlusunda konuçlanması sağlanmış, fakat ne yazık kı o duvarların dışında kalanlar düşünülmemiştir.

Bu yazı “Yasal mevzuattan” ziyade tıbbi etik kurallar değerlendirilerek yazılmıştır. Grev yasağına uyup uymamanın suç olup olmadığını mahkemeler değerlendirebilir. Benim haddim değildir. Ama konunun etik boyutunu ele aldığımızda aşağıdaki sonuca ulaşıyoruz.:

Kamu hastanelerinde Acil grevi alternatifsiz olunan dönemlerde uygulanamazdı. Ancak şimdi Özel hastaneler alternatif olarak ortadadır. Hele hele meclis içindekilerin sağlığı için özel bir kurumla anlaşma yapılabiliyorsa benzer anlaşmaların vatandaşlar için de devletçe yapılması yada yapılmaması ise Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır."