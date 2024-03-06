Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.03.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Karşıyaka’da Şerife KONYA’ya ait ikametgahın ambar olarak kullanılan ahşap odası içerisinde, muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu odanın tüm ahşap kaplamaları, tavanı, kapısı, elektrik tesisatı ve oda içerisinde muhafaza edilen soba, kıyafetler, yorganlar, çarşaflar ve klima iç ünitesi yanarak zarar görürken, çıkan duman ve ısıdan dolayı ise ikametgahın tüm duvarları islendi. Soruşturma devam etmektedir.