Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “KKTC’nin Boşbakanı, hoş konuşmamış boş konuşmuş. İmam efendi, başörtüsü düşmanlığı mı yapmalıymış… Yazık, çok yazık. Şu Kıbrıs’ı bir türlü Rumluktan kurtaramadık.” paylaşımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamuoyunda büyük tepki toplarken bir yanıt da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan geldi.

Arıklı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Umarım Sayın Cumhurbaşkanı bu şahıs hakkında gerekeni yapar. Son derece talihsiz ve yakışıksız bir paylaşım. Partim ve şahsım adına şiddetle kınıyorum.” dedi.