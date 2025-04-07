Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden ‘birlik’ çağrısı yaptı.

Tufan Erhürman, “Bir yola çıkıyoruz. Hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, kendisi, annesi, babası nerede doğmuş olursa olsun, inansın, inanmasın, geleceğini bu ülkede kuran, bu topraklarda bölünmeden, parçalanmadan kardeşçe, barış içinde yaşamak isteyen, önce çocuklarımız diyen herkese bir çağrım, bir davetim var: Gelin yol arkadaşı olalım” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Bu yolu birlikte yürüyelim, birlikte kazanalım, endişeyi, huzursuzluğu, güvensizliği, mutsuzluğu değil, bu ülkenin güzelliklerini, ürettiği refahı, mutluluğu adil bir biçimde paylaşalım. Hiç kimse dışarıda kalmayacak. Gelin bu yolu birlikte yürüyelim, gelin yol arkadaşı olalım. Bu ülke, bu halk güzel günler görecek...”