Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti halkıyla kardeşlik ilişkisi içerisinde olduğunu vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olarak ayrı bir yaşam biçimine sahip olduğunu ve bu şekilde yaşamaya devam etmek istediğini ifade etti. Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı ‘Bunların değiştirilmesi, dönüştürülmesi suretiyle başkalaşmayı kabul etmiyorum’ diyor” şeklinde konuştu.

Erhürman, kendisinin bir hukukçu ve Ana Muhalefet Parti başkanı olarak bulunduğu dünkü organizasyona katıldığını belirterek, yapılan tüm anketlerde en çok güvenilen kurumun mahkemeler olduğuna işaret eden Erhürman, “Sahip çıkmamız gereken bir yer olarak oraya gitmek istedim. Yargıçlarımızın yanında olmak istedim” dedi.

Tufan Erhürman, eğitimde yaşananlara da değinerek, “Bu çocuklardan birinin, bu yarattıkları keşmekeş dolayısıyla saçının teline zarar gelsin, bu memleketi başlarına yıkacağım. Hiç kimsenin çocukları siyasete alet etme hakkı yoktur.” dedi.