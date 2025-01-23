Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kıbrıs sorunuyla ilgili gündeme gelen sekiz maddeyi değerlendirdi.

Erhürman paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir tarafta Haspolat ve Luricina geçiş noktaları önerisi var, diğer tarafta da, bu ikisini de içerecek şekilde (Luricina biraz tartışmalı olsa da) sekiz madde.

Burada mesele, yol kat etmeyi/iş yapmayı, bir de pozitif bir atmosfer yaratmayı isteyip istememek. Yol kat etmek isteniyorsa formül açık: En hızlı ve sorunsuz bir şekilde hayata geçirilebilecek ve iki tarafça da sorun teşkil etmeyecek önerileri birleştirerek hemen işe koyulmak.

Tüm öneriler üzerinde uzun uzun konuşmaya gerek yok. Haspolat ve Luricina geçiş noktaları üzerinde, "ara bölge" tartışması yaratmayacak biçimde, daha önceki geçiş noktalarının mantığı neyse o şekilde uzlaşılır.

Sn. Hristodulidis'in masaya getirdiğini anladığımız "Gençlik Teknik Komitesi" ve "Sivil Toplum Danışma Kurulu" da çok ciddi bir içerik tartışmasına ve ön hazırlığa ihtiyaç duymayan konular. Bunlar da kabul edilir ve ilk paket hayata geçirilir.

Eğer niyet gerçekten iş yapmaksa! Yoksa bir taraf "ya sekiz maddenin sekizini de kabul edersin ya da hiçbiri olmaz" diye ısrar eder, öbür taraf "yalnızca geçiş noktalarını konuşurum" diye tutturursa buradan iş çıkarmak, yol kat etmek, pozitif atmosfer üretmek zorlaşır.

Hatta iyi niyet gösterilecekse, Crans Montana'nın hemen ardından Kıbrıs Rum liderliği tarafından faaliyeti durdurulan Kıbrıslı Türklerin AB ile uyumunu sağlamaya yönelik "AB ad hoc komitesi" de tekrar devreye sokulur ve önemli bir adım atılmış olur.

Ne karşılıklı suçlama oyunlarına gerek var, ne de restleşmeye. Yukarıda belirttiğim gibi, en hızlı ve ön hazırlığa/uzun tartışmalara gerek yaratmayacak biçimde hayata geçirilebilecek dört veya beş madde var. Buradan başlayın ve yolun önünü açın.

Amaç gerçekten iş yapmak, yol kat etmek, pozitif bir atmosfer yaratmaksa tabii!”