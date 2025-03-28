CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

-Bu tarihi buluşmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimizin Güzelyurt’tan kaçmasına engel olacak bu projenin başarısı taleple belli olacaktır.

-KKTC oynanan oyunlara ve uluslararası senaryolara rağmen ilerliyor. Bir hafta önce Cenevre’den haykırdık, ‘Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk var’ dedik. TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vardı, o da bize destek verdi. Federasyon defteri kapandı. Artık Güzelyurt ve bu bölgelerdeki gelişmeler devam etmeli. Burası ülkenin en önemli bölgelerinden biridir.

-Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti ile tarihi bir protokol imzalandı. Bu protokolle altyapı çalışmalarımız tamamlanacak ve bölgelerde hayat kalitesi yükselecek. Özellikle Güzelyurt’ta ekonomik kalkınmanın gelişmesi en büyük temennimizdir.

-Hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Hükümetle müteahhitlerin oluşturduğu sistematik çalışmanın başka projelere de örnek olmasını temenni ediyorum.

-Gençlerimize umut dolu yarınlar vaat edebilmek için çalışıyoruz ve büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Güzelyurt’a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.