CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

-Bu tarihi buluşmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimizin Güzelyurt’tan kaçmasına engel olacak bu projenin başarısı taleple belli olacaktır.

Girne'de feci kaza... 14 ve 19 yaşlarında iki genç yaralandı! Girne'de feci kaza... 14 ve 19 yaşlarında iki genç yaralandı!

-KKTC oynanan oyunlara ve uluslararası senaryolara rağmen ilerliyor. Bir hafta önce Cenevre’den haykırdık, ‘Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk var’ dedik. TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vardı, o da bize destek verdi. Federasyon defteri kapandı. Artık Güzelyurt ve bu bölgelerdeki gelişmeler devam etmeli. Burası ülkenin en önemli bölgelerinden biridir.

-Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti ile tarihi bir protokol imzalandı. Bu protokolle altyapı çalışmalarımız tamamlanacak ve bölgelerde hayat kalitesi yükselecek. Özellikle Güzelyurt’ta ekonomik kalkınmanın gelişmesi en büyük temennimizdir.

-Hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Hükümetle müteahhitlerin oluşturduğu sistematik çalışmanın başka projelere de örnek olmasını temenni ediyorum.

-Gençlerimize umut dolu yarınlar vaat edebilmek için çalışıyoruz ve büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Güzelyurt’a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.