Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yaptığı açıklamada, “Herkesi, Anavatanımız Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini yakından görmeye, dokunmaya ve Teknofest’te geleceğe tanıklığa çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, bu yıl ilk kez KKTC’de düzenleniyor. Etkinlik, Ercan Havalimanı eski terminal binasında yer alacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KKTC 2025, yarın ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Festival, 4 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek.