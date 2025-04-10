Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Nijeryalı C.K.N tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hacı Durdu Özer mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 09.04.2025 tarihinde 12:55 - 13:25 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada; 29 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi cihazı bulunarak, emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, konu maddelerin analize gönderildiğini, parmak incelemesi yapılacağını, aranan iki kişi olduğunu ve gönüllü ifadenin teyidinin yapılması gerektiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.