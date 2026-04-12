Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) 57. Olağan Genel Kurulu, çok sayıda yerli ve yabancı sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel kurula Arnavutluk Öğretmenler Sendikası SPASH Başkanı, başkan yardımcısı ve Kadın Komitesi Başkanı ile Bosna Hersek Öğretmenler Sendikası ITUPE FBİH Başkanı ve yürütme kurulu üyesinin yanı sıra Türkiye Eğitim-Sen Başkanı, Tüm Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO) Genel Sekreter Yardımcısı ve Dış İlişkiler Sekreteri, Birleşik Kıbrıs İki Toplumlu Barış İnisiyatifi üyeleri katıldı.

Ayrıca KTAMS/KİEF Başkanı Güven Bengihan, KTÖS Başkanı ve Genel Sekreteri, Dev-İş Başkanı, DAÜ-SEN Başkanı, Basın-Sen Başkanı, Tel-Sen Başkanı, El-Sen Başkanı, Haksen Başkanı, Kamu-Sen Başkanı, Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri ve Genel Sekreteri ile sendikanın hukuki destek aldığı avukat Cansu Nazlı, YKP Genel Sekreteri, Baraka Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, CTP Milletvekili Sami Özuslu ve MYK üyesi Feriha Tel ile sendika avukatı Öncel Polili de genel kurulda yer aldı.

Genel kurul video gösterimiyle başladı. Açılış konuşmasını Genel Sekreter Tahir Gökçebel yaptı. Ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına Mustafa Kurtuluş Tel, divan sekreterliklerine ise Zühre Özkaraman ve Mustafa Özyiğit getirildi. Divanın oluşmasının ardından KTOEÖS Başkanı Selma Eylem konuşmasını gerçekleştirdi.

Genel kurulda yurt dışından gelen sendika ve örgüt temsilcileri de söz aldı. Kardeş sendika KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş konuşma yaparken, sendikalar adına KTAMS/KİEF Başkanı Güven Bengihan konuştu.

Toplantıda Letonya Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Başkanı, İtalya Genel İşçi Konfederasyonu bünyesindeki Bilgi Emekçileri Federasyonu (FLC CGIL) Genel Sekreteri, Dünya Sendikalar Federasyonuna bağlı Dünya Öğretmen Sendikaları Federasyonu (FİSE) Genel Sekreteri, TDP Genel Başkanı, Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ile Dünya Sendikalar Federasyonu Genel Sekreterinin gönderdiği mesajlar okundu. Hür-İş Başkanı ise iyi dileklerini telefonla iletti.

Aranın ardından faaliyet raporu ve mali rapor okunarak aklandı. Dilek ve temennilerin paylaşılmasıyla genel kurul sona erdi.

SELMA EYLEM VE TAHİR GÖKÇEBEL, YÖNETİMDE YER ALMAYACAK

Genel kurulda tek listenin “Örgütlü Öğretmen” ekibi olması nedeniyle seçim yapılmadı. Uzun yıllardır sendika yönetiminde görev alan Selma Eylem ve Tahir Gökçebel, yeni dönemde yönetimde yer almayacaklarını açıkladı.

İki isim Disiplin ve Denetleme Kurullarında görev alarak sendikal mücadeleye destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yapılan konuşmalar sırasında salonda duygusal anlar yaşandı.