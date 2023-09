Bu ülkede artık o veya bu şeklide illaki öleceksiniz. Ya kapkaranlık tarla misali yollarda. Ya manyağın biri gelip sizi katledecek.

SORUYORUZ KİMİN UMRUNDA???

HİÇ KİMSENİN.

Kaç kez daha söyleyeceğiz, kaç kez daha dile getireceğiz, kaç kez daha tanık olacağız şu kapkaranlık yollarda insanların can verişine. Hiç mi ya, hiç mi rahatsızlık duymuyor, hiç mi bu kadar insanlanın, sizin sistemsizliğiniz yüzünden canından oluşu ve yok oluşu siz devletin Ulaştırma bakanlığı makamını rahatsız etmiyor?

EVET ETMİYOR !!!

Etmiyor ki bu kadar umursuz ve banaecisiniz. Etmiyor ki ülkede yol olmaması, ışık olmaması pek de umurunuzda değil. Etmiyor ki ülkenin kangreni olan, trafik kurbanları için hiç bir şey yapmıyorsunuz. Ne zaman haberlere baksak her gün istisnasız birileri trafikte , kapkaranlık yollarda canını veriyor. Her gün ya her gün birileri yollarda ÖLÜYOR bunun neresini anlamıyor ve önlem alamıyorsunuz?

Hep mi sürat, hep mi alkol. Yok öyle yağma sayın Ulaştırma bakanlığı. Bu insanlar hep böyle can vermiyor. Yolların lale tarlası olması, kapkaranlık olmasının hiç bir suçu yok değil mi? Ama suç yolların değil. Suç ışıkların yanmaması değil. Suç ve suçlular sizlersiniz ki , Ulaştırma bakanlığı adı altında ülkede ne kadar lüzumsuz yatırım varsa yapıp, insan hayatına gram önem vermeyen ve hala o makamlarda oturuyor ve maaşlar alıyor olmanız suçlu. SİSTMEM SUÇLU, EMİR VERENLER SUÇLU, SİZLERİ TAÇ YAPANLAR SUÇLU.



Öte yandan ülkede cinayetlerin haddi hesabı yok. Kafası atan, kıskançlık krizi saçmalığına giren, kendini ağa paşa sanan herkes eline bıçağı alan, silahı alan insanları katlediyor. Işığı gören bu ülkede. İpini koparan bu ülkede. Boğazına kadar pisliğin içinde olan kaçıp bu ülkede yaşamaya geliyor. Çok sayın devlet büyükleri de önüne gelene "GEL KARDEŞİM" burası senin ikinci yuvan diye diye memleket katiler, manyaklar, sapıklar ile doldu taştı.

Yatırımcı adı altında gelenleri baş tacı yapıyorlar. Sor be bakalım KİMDİR? NEDİR? NERDEN KAÇTI? GEÇMİŞİ? Hiç bir soru, araştırma yapılmadan SORMA GİR HANI ülkesi KKTC hoş geldiniz. Öğrenci diye izin verdiklerinizin bir kısmı okula dahi gitmiyor. Siyahi dediğimiz ve öğrenci sıfatında kılığındakilerin hepsi aile kurdular, dükkan açtılar yaşayıp gidiyorlar.

Bu ülkde insanlar TECAVÜZE, TACİZE VE CİNAYETTE KURBAN GİDİYOR. Çünkü burada temiz, düzgün ve caydırıcı CEZA yok. Çünkü bu ülkede yasaları, yargıyı ve de cezaları takan yok. Çünkü bu kadar ucuz insan hayatı başka ülkede yok. Çünkü bazı manyaklar, bazı sapıklar ve onca yabancı insanımsı tipler biliyorlar ki bu ülkede CEZA yok. İnsanlar tehdit ediliyor, yolları kesiliyor, kapıları çalınıyor ama ne yazık ki yardım dahi alamıyorlar.

İnsanlar evlerinde, iş yerlerinde , sokaklarda tacize uğruyor. Bazen de işte böyle evde bıçaklanıp öldürülüyor. Sayın hükümet edenlerin bu olaylar karşısındaki duygu ve düşüncelerinizi ne acaba? "ALLAH RAHMET EYLESİN " diyerek geçiyor musunuz? Ne zaman , nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz? Kaç tane daha İNSAN , KADIN, ÇOCUK ölecek? Kaç kez daha böyle olaylara tanıklık edeceğiz? Ne zaman bizlerde kurban olacağız? Ve sizler ne kadar daha bu olaylara SEYİRCİ kalacaksınız?

Sizlerin cepleri dolacak diye, sizler emirleri sırası ile yerine getireceksiniz diye bu ülkede İNSANLAR KURBAN ediliyor. Sustukça sıra bizlere ama unutmayın ki bir gün de SİZLERE gelecektir. Ülkede makamların sadece kendilerine çalıştığını ne yazık ki bir gram ilerlemeyen bu güzelim ülkenin geldiği hal ile anlıyoruz.

EY HÜKÜMET EDENLER

GÜN GELECEK SEYİRCİ KALDIĞINIZ BU ÜLKEDE TEK BİR VATANDAŞIN KALMAYACAK.

KÂH ÖLECEK...

KÂH GÖÇECEK...

AMA SİZLERİ AFFETMEYECEK...

KARAKUŞ