Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 24 Nisan 2025 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Durukan Abbas Turhan (E-43) yönetimindeki ZYZ 522 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Aslanköy kavşağı yakınlarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Durukan Abbas Turhan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış olup, tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.