Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Durukan Abbas Turhan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmış olup, tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 24 Nisan 2025 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Durukan Abbas Turhan (E-43) yönetimindeki ZYZ 522 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Aslanköy kavşağı yakınlarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.

İkas Süpermarket ve Pizza Pizza'dan Miniklere Çifte Bayram Coşkusu

İkas Süpermarket ve Pizza Pizza'dan Miniklere Çifte Bayram Coşkusu

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.