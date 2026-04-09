Polisten verilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde, Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi Kampusundaki Albert Einstein Sokak'ta Demir Gener (E-20) yönetimindeki PY 592 plakalı salon araçla, tehlikeli bir şekilde seyrederken, kaldırıma çıkarak, yaya Necat Şenkurt (E-19), Enver Aydener (E-19) ve İbrahim Efe Buldu'ya (E-18) çarptı, araç ardından bahçe korkuluklarına çarparak durdu.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; Enver Aydener’in sağ kolunda, Necat Şenkurt'un ise sağ ayak topuğunda kırık tespit edildi.

Demir Gener tehlikeli araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

KAZA YAPAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa Topçular Bulvarı'nda 15.30 sıralarında, Hüseyin Özberkcan (E-51) 247 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JP 600 plakalı salon araçla, aynı istikamette seyreden İlhami Demir (E-42) yönetimindeki LJ 291 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Özberkcan alkollü içki tesiri altında araç kullanma ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.