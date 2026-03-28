Yapılan denetimlerde, 1 restoranın hijyen koşullarının yetersiz olduğu tespit edilerek işletme mühürlendi. Aynı işletmede uygunsuz muhafaza koşulları nedeniyle ürünlere el konulurken, ilgili işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetimler kapsamında bir başka işletmeye, hijyen koşullarındaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 48 saat süreli ihbar verildi. Söz konusu işletmede ayrıca uygunsuz muhafaza koşulları nedeniyle yaklaşık 500 kilogram muhtelif et ürününe el konularak müsadere edildi.

Öte yandan farklı bir işletmede, buzlukta uygun koşul ve derecede muhafaza edilmediği belirlenen bir miktar donmuş gıda maddesine de el konuldu.

Denetimler sırasında toplanan tüm ürünler müsadere edilirken, halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı gerekli tüm yasal süreçler titizlikle yürütülmektedir.

Gazimağusa Belediyesi, halk sağlığının korunması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürecektir.